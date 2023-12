“Enorme prestazione anche questa sera(ieri), rinnovo (stra-meritato) in arrivo. Ad avercene”.

Calciomercato Inter, tra rinnovi e acquisti

E’ questo il messaggio di Fabrizio Biasin su Twitter che sottolinea come Henrikh Mkhitaryan abbia fatto una prestazione perfetta contro il Lecce e che il rinnovo dell’ex Roma sia sempre più vicino. E non è finita qui però perchè oltre ai rinnovi, come confermato da Giuseppe Marotta, i nerazzurri prenderanno sicuramente un sostituto di Cuadrado(si parla sempre più insistentemente di Buchanan).