Calciomercato Inter, Marotta punta Scamacca: sfida alla Roma

Dopo il caso Lukaku, l’Inter pensa ad altri obbiettivi con l’intento di rafforzare il proprio reparto offensivo. I nerazzurri hanno deciso di fare sul serio per Gianluca Scamacca su cui c’è anche la Roma e per il quale l’ex Sassuolo non ha mai nascosto i propri sentimenti calcistici. Il centravanti vorrebbe tornare in Italia e non importa quale essa sia la destinazione, conta solo il progetto.

L’Inter prepara la prima offerta

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di mettere sul piatto un’offerta che si aggira sui 18-20 milioni di euro per convincere il West Ham a cedere il proprio attaccante a titolo definitivo.