Calciomercato Inter, scelto il dopo Lukaku | Ma c’è da convincere l’Arsenal

L'Inter prova il tutto per tutto per l'attaccante dell'Arsenal Balogun

L’Inter ha scelto: Folarin Balogun è il nome definitivo per il dopo Lukaku. Lo comunica il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Alvaro Morata non ha pienamente convinto, considerato anche il flirt con la Roma di Mourinho e dell’amico Dybala, dunque i nerazzurri cercheranno di convincere l’Arsenal ad abbassare le richieste per l’attaccante statunitense. “Un prezzo che, per la verità, ha già subito un piccolo calo, visto che se fino a poco fa sfiorava quota 50 milioni di euro, ora siamo a poco più di 40. Per l’Inter, come si può intuire, siamo fuori target: nel senso che non c’è la disponibilità per una spesa del genere”, spiega il quotidiano.

Calciomercato Inter, tutto per tutto per Balogun

All’Inter serve necessariamente un sostituto di Romelu Lukaku, che possa accompagnare durante tutta la stagione le prestazioni di Lautaro, Thuram e Correa. La dirigenza sta pensando alle mosse per diminuire nettamente la distanza che separa Inter e Arsenal per l’acquisizione del cartellino di Balogun. “Ci si può avvicinare, però, attraverso la formula giusta e i soliti bonus. La base di partenza – si legge, sempre sul Corriere dello Sport-, quindi, saranno 35 milioni. Possibilmente, da versare non attraverso un acquisto immediato a titolo definitivo, ma tramite un prestito iniziale oneroso e poi il riscatto obbligato”.