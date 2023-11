Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, due giorni prima del derby d’Italia, con Steven Zhang in collegamento dalla Cina, il CDA dell’Inter ha approvato una trimestrale che evidenzia un aumento dei ricavi di circa 60 milioni (+36%) rispetto alla scorsa stagione. Un’altra notizia importante è che il numero uno nerazzurro, Giuseppe Marotta ha rinnovato il contratto fino al 2027.

Calciomercato Inter, segnale positivi da Zhang

La scelta di forte continuità di prolungare il mandato dell’amministratore delegato per altri quattro anni, dovrebbe portare anche al rinnovo del direttore sportivo Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin in tempi relativamente brevi. In questo modo, l’Inter confermerà tutti i livelli dirigenziali, per premiare il percorso intrapreso negli ultimi anni.