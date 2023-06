Calciomercato Inter, Marotta torna sull’attaccante: alta la concorrenza

Marotta cerca il colpo per il futuro

Edin Dzeko è pronto a volare in Turchia, dopo aver trovato l’accordo con il Fenerbahce. Il bosniaco è pronto ad iniziare questa nuova avventura alla corte di Vincenzo Montella e, la società nerazzurra, dovrà colmare il vuoto in quel ruolo. Marotta è pronto a mettersi alla ricerca di un attaccante, ma l’idea già c’è.

Calciomercato Inter, spunta di nuovo Thuram

L’addio di Dzeko da spunto all’Inter per investire su un attaccante giovane e di prospetti. Il profilo migliore che Marotta ha messo nel mirino è quello di Marcus Thuram, già valutato dai nerazzurri in passato. Sarebbe un ottimo rinforzo per l’attacco di Inzaghi, c’è da battere però la concorrenza di PSG e Milan.