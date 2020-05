Ecco l’erede di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez out, Nauhel Bustos in? Secondo l’agente del calciatore argentino Ignacio Campo, come riportato da TuttoMercatoWeb, Nahuel Bustos rappresenterebbe l’erede del Toro. Attaccante di 21 anni, gioca nel Club Atlético Talleres. Di lui, il procuratore ha detto che è un ambidestro, può giocare da punta centrale come da “numero 10”, può essere affiancato ad un attaccante più forte fisicamente e il suo club dovrebbe venderlo, sia per questioni economiche che perché vista l’età del calciatore sarebbe giunto il momento di fargli fare un’esperienza in un campionato straniero. Su di lui ci sono tante società europee, in Italia anche Roma, Napoli e Milan lo starebbero sondando ma il fatto che Campo lo abbia paragonato a Lautaro Martinez fa chiaramente aumentare, almeno virtualmente, le possibilità che l’Inter provi a replicare il colpo che nell’estate del 2018 aveva portato il Toro ad Appiano Gentile.