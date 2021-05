L'Inter pensa a rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Diversi nomi interessanti in lista.

Calciomercato Inter

Steven Zhang è tornato a Milano, portando con sé la notizia di un finanziamento che aiuterebbe a risollevare le finanze dell’Inter e a dare carta bianca ad Antonio Conte per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Buone speranze da parte di tutti i tifosi nerazzurri, ricevere buone notizie sotto diversi punti di vista fa bene all’ambiente.

Avendo avuto carta bianca, potrebbero accadere, nella prossima sessione di mercato, delle novità interessanti. A quanto pare, così come abbiamo già visto, l’intesa tra presidente e allenatore dell’Inter sono in sintonia. Per il momento si attende la vittoria dello scudetto e poi, subito dopo, ci sarà un incontro fra le parti per stabilire tutto quello che dovrà accadere per fare in modo che il tecnico sia soddisfatto e affronti la stagione successiva con serenità.

Il prossimo anno l’Inter oltre a provare a tenere il primato in Serie A, dovrà lottare per ottenere grandi risultati in Champions League. Per far fronte a tutte le gare e le competizioni, Marotta è già a lavoro. Nel mirino ci sono diversi nomi: Luis Muriel dell’Atalanta; Milinkovic-Savic della Lazio; Kanté del Chelsea, pupillo di Antonio Conte da sempre. Tre nomi principali che andrebbero a dare maggiore livello alla rosa attuale.