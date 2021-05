Calciomercato Milan

Il Milan prova a rimediare agli errori della stagione in corso provando a fare un buon calciomercato nella prossima finestra estiva. Nel mirino di Maldini e Massara ci sono numerosi giocatori, non solo giovani di talento, spunta anche qualche nome importante.

Calciomercato Milan, De Paul nel mirino

Uno dei giocatori più desiderati in Serie A e anche da diverse società europee, è Rodrigo De Paul, giocatore dell’Udinese che da diversi anni dimostra le sue qualità tecniche. Alla lista delle squadre in fila per portare via l’argentino da Udine si è aggiunto anche il Milan. Un elemento importante che andrebbe a dare maggiore qualità al centrocampo dei rossoneri. Per l’argentino dell’Udinese, la società lombarda sarebbe disposta a offrire prospetti interessanti come Hauge, Pobega o Brescianini in modo da abbassare la cifra. La società friulana per lasciar partire il suo gioiello chiede 40 milioni di euro.