Inter, il ritorno di Zhang: “Orgoglioso di questo viaggio”

Inter, il ritorno di Zhang

Steven Zhang è tornato in Italia e ha preso già parte a molti impegni, ma come prima tappa è stato ad Appiano Gentile. Il presidente dell’Inter è arrivato verso le 11.30 e dopo l’allenamento ha incontrato tutta la squadra insieme ad Antonio Conte. L’Inter è poi partita per la Calabria dove domani pomeriggio alle 15 incontrerà il Crotone.

Inter, le parole di Zhang

Zhang ha avuto un lungo incontro con la squadra, dove ha ringraziato tutti per il lavoro svolto in questi mesi. Zhang è mancato per un lungo periodo in Italia. Il presidente nerazzurro ha dichiarato: “E’ un viaggio eccezionale. Oramai manca solo l’ultimo sforzo”. Il patron ha poi parlato con il tecnico, il tutto si è concluso con un lungo abbraccio. Momenti intensi ad Appiano Gentile, dove ad attendere il presidente non c’erano soltanto Antonio Conte e la squadra erano presenti anche i due ad nerazzurri, Alessandro Antonello e Beppe Marotta. Nei giorni scorsi si vociferava della possibilità che Zhang seguisse Conte e la squadra a Crotone per assistere alla partita, ma non sarà così. Altri impegni importanti tratterranno il patron nerazzurro in Lombardia.