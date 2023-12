Senza Lautaro e Thuram, l’attacco dell’Inter fa molta fatica com’è emerso dalla sfida di martedì contro la Real Sociedad dove, la squadra nerazzurra era in difficoltà nella fase offensiva. Questa situazione conferma che le due punte di riserva, ovvero Sanchez e Arnautovic faticano a trovare la via della rete causando dubbi alla società.

La riflessione del club nerazzurro

Vista questa situazione, sono in corso delle riflessioni in ottica del mercato. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” sembra che ad oggi i dirigenti nerazzurri abbiano escluso qualsiasi tipo di intervento, ma il capitolo si crede che non sia del tutto chiuso. Per Sanchez infatti, continuano ad esserci sirene dall’Arabia Saudita, mentre in entrata l’Inter ha nel mirino solo Mehdi Taremi. Il giocatore, sarà una pista solida nel mercato estivo quando a giugno andrà in scadenza con il Porto.