L’Inter si sta guardando intorno per capire come risolvere il problema che affligge la copertura della fascia destra. Dumfries è inamovibile ma, con la Champions, ha bisogno di un sostituto che sia all’altezza per poterlo far rifiatare. In via della Liberazione, infatti, si è delusi dal rendimento di Juan Cuadrado. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’esterno ex Juventus è alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille su cui i tempi di recupero sono incerti. Il rendimento del colombiano è, fino ad oggi, misero: 97′ in tre mesi, con solo quattro presenze all’attivo.

Calciomercato Inter, Marotta punta su Giavy

I nerazzurri, intanto, hanno iniziato a valutare diversi nomi. Tra questi spicca un certo interesse per Agustin Giay. Esterno destro del San Lorenzo con sette presenze nell’Argentina U-20.