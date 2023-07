Calciomercato Inter, Onana ad un passo dal Manchester United | Ecco le tempistiche

L’Inter è pronta a salutare Andre Onana dopo una sola stagione con la maglia nerazzurra: il portiere camerunense è ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United, dopodichè Marotta potrà affondare il colpo per Sommer e Trubin.

Calciomercato Inter, Onana pronto a dire si allo United in 48 ore

Come riporta calciomercato.com, tra 24-48 ore, non di più, tutte le parti in causa vorrebbero archiviare l’affare entro il fine settimana, per poi dedicarsi dalla prossima alle mosse successive in agenda: Amrabat per lo United e Sommer insieme a Trubin per l’Inter.