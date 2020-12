Inter, nel mirino un attaccante del Liverpool: può arrivare a gennaio

I nerazzurri potrebbero virare su un calciatore belga del Liverpool per rinforzare l’attacco

Nel mercato di gennaio l’Inter cercherà di rinforzare la rosa con un centrocampista ed un attaccate. Nelle scorse settimane, per il ruolo di vice-Lukaku, si sono fatti molti nomi. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il quotidiano ha citato un nuovo profilo.

Un belga per far rifiatare Lukaku

Romelu Lukaku è un elemento imprescindibile per l’Inter e per Antonio Conte. Nelle ultime gare l’attaccante è sembrato essere in affanno considerando che ha sempre giocato e che in rosa non ci sono valide alternative. Il Corriere dello Sport ha sottolineato come Sanchez sia spesso ai box, mentre Pinamonti è ritenuto ancora acerbo. Per questi evidenti motivi si sta valutando il profilo di un altro attaccante belga in forza al Liverpool, Divock Origi. Gli agenti del classe 1995 lo hanno proposto a molte squadre tra cui il Wolverhampton, il Newcastle, il Brigthon, l’Aston Villa e lo Schalke 04. L’Inter sarebbe una grande opportunità e il personaggio chiave della trattativa potrebbe essere proprio il suo connazionale Lukaku.