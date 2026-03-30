Il calciomercato Inter dovrà rivoluzionare la rosa in quasi tutti i reparti. Quello che necessita di maggior attenzione è il reparto difensivo. La dirigenza ha individuato in Solet uno dei giocatori che maggiormente risponde alle esigenze dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Solet nel mirino

Ad Appiano Gentile ci saranno diversi addii a fine stagione. Con Acerbi e Darmian quasi certamente a fine corsa, così come anche De Vrij, l’Inter deve correre ai ripari. Tutti e tre sono a scadenza ed è sempre più probabile che a fine stagione sarà addio. Non solo loro, nelle ultime settimane sono spuntate anche altre novità: probabile cessioni di Bastoni, chiesto dal Barcellona, e di Carlos Augusto, il cui rinnovo al momento è in stallo.

Chi potrebbe chiamare l’Inter per rinforzarsi? Non da poco, ma il nome di Solet è uno di quelli che maggiormente circolano a Viale della Liberazione da oltre un anno. Solet, il difensore centrale francese in forza all’Udinese, era entrato in orbita nerazzurra già da anni. Oggi la sua situazione sembra essere più semplice, tant’è che e il nome del classe 2000 è tornato di grande attualità a Milano. L’Udinese non renderà le cose semplice ai nerazzurri: per portare Solet a Milano serviranno almeno 20/25 milioni.