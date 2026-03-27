Il calciomercato Inter darà il via ad una grande rivoluzione questa estate, soprattutto nel reparto della retroguardia. Con i giocatori in scadenza, senza rinnovo, Yann Sommer, De Vrij e Acerbi, l’Inter si ritroverà senza tre giocatori importanti. Nell’aria c’è anche l’addio ad Alessandro Bastoni. Intanto la dirigenza inizia a guardarsi intorno e sulla lista iniziano a spuntare i primi nomi. Da Solet e Ordonez, ecco come cambieranno le cose ad Appiano.

Calciomercato Inter, rivoluzione alla retroguardia

Con la difesa attuale pronta ad abbandonare Appiano Gentile, i nerazzurri lavorano per cercare nuove forze. Yann Sommer lascerà libero lo spazio tra i pali, il sostituto dello svizzero ha già un nome e un cognome, sul quale tutti sono d’accordo: Guglielmo Vicario. Sommer, però, potrebbe a sorpresa rimanere per un’annata ancora, come secondo alle spalle dell’azzurro attualmente in forza al Tottenham.

Se per il portiere il lavoro duro è già stato fatto, per sostituire i difensori, c’è ancora molto da fare. Si inizia da Ordonez. Dopo la valutazione positiva di Joel, centrale del Bruges classe 2004, ecuadoriano come il milanista Estupiñan, l’Inter ha deciso di provare a trattare con i belgi. Il costo del difensore si aggira tra 20-25 milioni. Altro giocatore con doti fisiche che rispondono alle esigenze nerazzurre, sono in possesso, insieme a duttilità e personalità, in Oumar Solet, 25enne che oggi indossa la maglia dell’Udinese. In estate, i nerazzurri, sono pronti a fare l’assalto, con un assegno superiore ai 15 milioni di euro.

Infine spunta anche il nome di Tarik Muharemovic, 23enne del Sassuolo cresciuto nelle giovanili della Juventus. Il bosniaco potrebbe inserirsi sul centrosinistra nella difesa a tre o di tornare marcatore puro al centro. Il suo posto è quello di Bastoni, in caso quest’ultimo dovesse cedere alle avances del Barcellona.