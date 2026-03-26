Il calciomercato Inter potrebbe avere un assist dal Liverpool nelle prossime settimane e in vista della prossima sessione estiva. Salah è vicino all’addio ai Reds. L’attaccante è uno dei pallini fissi dell’Arabia Saudita, molto probabilmente andrà lì per le prossime stagioni. A volerlo fortemente è l’Al-Ittihad, che a questo punto rilascerebbere Diaby.

Calciomercato Inter, operazione Diaby

L’addio al Liverpool di Momo Salah è quindi una buona notizia per l’Inter. Il gradimento per il giocatore non è cambiato, dopo un mese di gennaio che i nerazzurri hanno trascorso nel tentativo di convincere l’Al Ittihad a lasciarlo partire, ma senza successo. Con Momo verso l’Arabia, Conceicao al suo posto, Diaby resta libero, ecco che i nerazzurri ne approfittano. Con questa occasione l’Inter potrebbe trovare strada spianata verso il suo vecchio pallino Moussa Diaby. Salah occupa esattamente la stessa posizione del francese: l’arrivo del top player dei Reds potrebbe dunque spingere gli arabi ad abbassare le richieste per l’uscita di un calciatore che, soltanto un anno e mezzo fa, è stato pagato 60 milioni di euro dall’Aston Villa.

A gennaio l’Inter aveva proposto un prestito con diritto di riscatto agli arabi. Senza, però, ottenere spiragli. Oggi la situazione potrebbe essere cambiata e più favorevole ai nerazzurri.