Il calciomercato Roma dovrà assistere anche a diversi addii a fine stagione. Entro il 30 giugno la società capitolina dovrà dire addio ad almeno uno dei suoi big. Questo per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, rendendo inevitabile una plusvalenza pesante nonostante la qualificazione in Champions League.

Calciomercato Roma, da Koné a Svilar, tutti pronti a partire

La Roma è costretta a cedere uno o più dei suoi pezzi pregiati entro il 30 giugno di quest’anno per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario. Azione necessaria per rendere inevitabile una plusvalenza pesante Il ds Massara è già a lavoro e si trova di fronte a una necessità che non dà alternative.

Il primo nome in lista è il centrocampista Manu Koné. Il francese è in cima alla lista dei partenti, ma anche dei principali obiettivi dell’Inter. La società di Viale della Liberazione è pronta a offrire 40 milioni di euro, cifra che andrebbe a sbloccare anche il mercato giallorosso in entrata. L’obiettivo dei capitolini in vista dell’addio a Koné, hanno già il nome di un sostituto: Ederson dell’Atalanta.

Ma a Roma non c’è solo Koné, i gioielli romani sono tanti, tutti pronti a partire: dai difensori come N’Dicka, passando per Soulé e finendo al portiere Svilar. La strategia della società è quella di non stravolgere troppo la rosa, vendere qualche pezzo importante e fare nuovi acquisti con i soldi incassati.