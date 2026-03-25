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mercoledì, Marzo 25, 2026
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Calciomercato Roma, assalto a Koné: se dovesse partire, pronto un sostituto dall’Atalanta

Di
Anna Rosaria Iovino
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atalanta bc vs ac milan
Fofana e Ederson in azione (foto KEYPRESS)

Il calciomercato Roma si appresta non solo alle nuove entrate, ma in estate potrebbe assistere all’assalto ad uno dei giocatori più forti e osservati della rosa: Manu Koné. Il giocatore, non ancora in scadenza con i giallorossi, potrebbe avere una proposta impossibile da rifiutare, in quel caso a Trigoria è già pronto il nome del sostituto.

Calciomercato Roma, l’addio a Koné aprirebbe ad Ederson dell’Atalanta

Sempre più intese le voci di un possibile addio di Manu Koné a giugno, per riempire le casse della Roma e limitare il fair-play. Intanto in capitale si studia già il futuro.

Il centrocampista francese è senza alcun dubbio uno dei giocatori principali della rosa capitolina da quando è arrivato nel campionato italiano e anche il nuovo tecnico giallorosso, Gasperini sembrerebbe non poterne fare a meno. Ma potrebbe andare via a giugno, con l’Inter pronta a portarlo via dalla Capitale. A Viale della Liberazione sono pronti a versare nelle casse capitoline fino a 45 milioni di euro chiesti dalla Roma. Intanto, il club romano, ha già il sostituto sulla lista degli acquisti: la Roma sarebbe da tempo sulle tracce di Ederson, fedelissimo del Gasp ai tempi dell’Atalanta. La Roma non dovrebbe perdere tempo con il tentativo, anche perché sul brasiliano c’è anche il forte interesse dell’Atletico Madrid.

 

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