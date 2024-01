Calciomercato Inter, per Lautaro c’è ancora distanza sul rinnovo | Ecco cosa manca

L'accordo tra il calciatore e il club nerazzurro ancora non c'è ma potrebbe arrivare nelle prossime ore

“Ci sono ancora delle differenze nella trattativa con l’Inter. Al momento non è stato ancora raggiunto l’accordo, però c’è dialogo”. Sono queste le parole di Cesar Luis Merlo, giornalista del TyC Sports in merito al rinnovo di Lautaro Martinez, accordo che potrebbe arrivare nelle prossime ore visto che è in corso una vera e propria trattativa di mercato con il calciatore che da tempo ha sposato la causa nerazzurra.