Inter, contatti con il Manchester United per un difensore: c’è l’ok del giocatore

Marotta e Ausilio vogliono regalare a Conte un altro difensore. Contatti in corso con il Manchester United

Il nome nuovo per la difesa nerazzurra è quello di Phil Jones del Manchester United. A riferirlo è TodoFichajes. Per il portale spagnolo i due club sono già in contatto per definire il trasferimento; l’Inter vorrebbe prendere Jones a gennaio con la formula del prestito fino al termine della stagione. Lo United, invece, è disposta ad accettare il prestito ma fissando l’obbligo del riscatto al termine del campionato. L’inglese ha già dato l’ok per il trasferimento e gradirebbe la destinazione. Arrivato a Manchester nel 2011, Jones vanta 224 presenze contraddistinte da 6 reti e 10 assist. Il suo contratto scade nel 2023 e i Red Devils lo valutano €10M.