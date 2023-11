In casa Inter si prova a sfruttare questa sosta delle Nazionali non solo per poter prendere fiato in vista del tour de force che aspetterà la squadra di Inzaghi al rientro, ma anche per mettere a punto le situazioni contrattuali di alcuni giocatori.

Incontro in vista con Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan che dalla scorsa stagione veste nerazzurro, è diventato uno dei punti fermi dell’Inter di Inzaghi. L’ex Roma andrà in scadenza con il club a fine stagione, ma i milanesi non vorrebbero privarsi dell’armeno. Come riporta “Tutto Sport” ci sarebbe già una base per parlare con Rafaela Pimenta ed è previsto un nuovo incontro a breve. Non ci dovrebbero essere problemi sul fatto economico né sulla riuscita dell’operazione, visto che, entrambi le parti sono soddisfatte, ma resta da capire l’entità del contratto, in quanto l’armeno a gennaio compirà 35 anni. Le ipotesi sono due: contratto di un anno, oppure verrà fatto un biennale ad 1+1.