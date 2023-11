Juve – Inter è alle porte. Dopo la sosta per le qualificazioni a Euro 2024, sarà questa la partita più attesa. Entrambe le squadre stanno attraversando un buon periodo di forma. L’Inter, in particolare, occupa il primo posto in classifica e ha recuperato un giocatore assente contro il Frosinone, le cui condizioni preoccupavano un po’.

Inzaghi recupera Asllani

Allarme rientrato. Niente di grave per Kristjan Asllani, che ha dato forfait poco prima di Inter – Frosinone per un problema fisico di dubbia natura. Come riporta il Corriere dello Sport, non sarebbe nulla di grave. Il centrocampista ha riportato un lieve affaticamento ai flessori. Potrà, quindi, scendere regolarmente in campo con la sua Nazionale albanese ed essere a disposizione di Inzaghi contro la Juventus.