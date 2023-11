Andreas Brehme esalta Federico Dimarco e lo fa ai microfoni de L’interista, come riportato Tuttomercatoweb.com. Dopo il fantastico gol del terzino classe ’97 da metà campo contro il Frosinone, l’ex leggenda dell’Inter Brehme si è espresso in maniera molto netta sulle prestazioni e le qualità dell’azzurro. Il tedesco, campione del mondo nel 1990 e ricordato come uno dei terzini più forti con i colori nerazzurri, ha commentato così il gol:” Non sarei mai riuscito a segnare un gol così, incredibile. È stato assolutamente fantastico e dimostra la fiducia che il ragazzo ha raggiunto nella sua crescita“.

L’analisi verso Juventus-Inter

L’ex terzino tedesco si è espresso anche sul big match che attende l’Inter tra due settimane. Contro la Juventus sarà una vera e propria sfida scudetto e Brehme, al riguardo, ha dichiarato che:” Non bisogna mai sottovalutare i propri avversari. Certo, quello che posso dire è che è difficile battere la nostra squadra e in una buona giornata possiamo vincere contro chiunque“. C’è grande ottimismo attorno alla Pinetina, sia proveniente da dentro che da fuori.