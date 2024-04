Calciomercato Inter, Real e Psg interessati a due top player | Marotta chiede offerte importanti

L’Inter deve proteggere i suoi big dagli occhi indiscreti delle squadre europee che vogliono accaparrarsi i migliori della squadra di Inzaghi. I nerazzurri hanno la migliore rosa del campionato e come normale che sia, i suoi pezzi più pregiati li vogliono le migliori d’Europa.

Calciomercato Inter, Real Madrid e Psg interessati a Bastoni e Thuram

Secondo “Tuttosport” il Real Madrid è interessato a Alessandro Bastoni, visto che Ancelotti cerca un difensore centrale di piede mancino da affiancare a Rudiger per la prossima stagione. L’Inter ovviamente per farlo partire chiede una grande cifra circa 80 milioni di euro. Mentre il Paris Saint Germain ha messo gli occhi su Marcus Thuram, attaccante di qualità e di grande strappo, caratteristiche che piacciono molto ai parigini. Sul francese è presente una clausola rescissoria di 95 milioni di euro. L’Inter proprio per il valore della clausola non siederà al tavolo a proposte inferiori ai 80 milioni.