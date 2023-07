Calciomercato Inter, ritorno di fiamma dell’Union Berlino per Gosens | Futuro già deciso

In casa Inter si continua a lavorare alle uscite visto che dopo Brozovic e Onana(ci siamo), ora potrebbe esserci anche un altro addio. Si tratta di Robin Gosens, calciatore sul punto di lasciare il club nerazzurro già la scorsa stagione. E proprio l’ad dell’Union Berlino Ruhnert ha confermato l’interessamento verso l’ex Atalanta.

Calciomercato Inter, la Bundesliga chiama Gosens: e ora?

“Gosens? E’ un giocatore che è stato in finale di Champions League. Per noi, questo è un profilo che sarebbe sicuramente molto interessante. Ma ce ne sono altri. Giocheremo la Champions League, ma non siamo un club di Champions League. Ma abbiamo anche altre idee oltre a Gosens. Ma sarebbe un giocatore estremamente interessante, senza dubbio”.