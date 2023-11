In casa Inter si inizia a programmare il mercato invernale. Questo per consentire a Simone Inzaghi di mantenere la squadra sui livelli che abbiamo visto finora. Considerando una rosa già profonda dovrebbe basterà puntellare la rosa per consentire al tecnico di avere ancora più scelte.

Calciomercato Inter, tutto su Taremi

Nella lista dei dirigenti nerazzurri c’è un nome che non è stato cancellato, su cui già erano a lavoro nella finestra estiva del mercato. Si tratta dell’attaccante iraniano Mehdi Taremi, attualmente in forza al Porto, che nel corso dell’estate ha anche scatenato un derby fra Inter e Milan per poterselo accaparrare. Nulla di fatto, in quanto il calciatore è rimasto con i dragoni, ma nella sessione invernale, potrebbe nuovamente aprirsi la porta della Serie A per lui. Infatti l’esperto di mercato Fabrizio Romano in collegamento a La7 ha rivelato che Taremi potrebbe essere il primo acquisto interista, e aggiunge: “L’Inter ci sta pensando, ha bisogno di un attaccante. Taremi può essere il nome giusto per l’attacco, è un nome da tenere d’occhio”. Il calciatore però piace anche al Milan che cerca un’alternativa a Giroud.