Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, sembra pronto per il grande salto in una big europea. In estate il 31enne è stato vicinissimo ad accordarsi con il Milan durante gli ultimi giorni di mercato ma, per via delle distanze economiche, l’accordo è saltato. Adesso però Taremi vorrebbe accasarsi nell’altra squadra di Milano, sponda nerazzurra secondo quanto riporta Sportmediaset. L’Inter ha mostrato un forte apprezzamento nei confronti del centravanti della nazionale iraniana e Marotta vorrebbe già portarlo a San Siro a Gennaio. Il giocatore del Porto è sotto contratto fino a Giugno 2024 e non sembra avere nessuna intenzione di rinnovarlo.

Le parole di Rezaei spingono l’iraniano nelle braccia di Marotta

Le dichiarazioni di Rahman Rezaei, vice ct dell’Iran, a Sportitalia hanno però alimentato il sospetto di una preferenza del giocatore in vista di un eventuale derby milanese per accaparrarselo. “Gli ho riportato le voci di mercato sull’Inter – ha dichiarato Rezaei – e l’ipotesi gli piace tantissimo. E’ arrivato il momento di lasciare il Porto e si sente pronto al salto di qualità, già a gennaio se ci fosse la possibilità. Gli piace molto l’ipotesi Inter”.