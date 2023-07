Calciomercato Inter, Samardzic è nerazzurro: 25 milioni all’Udinese

L’oggetto del desiderio di molti top club della nostra Serie A è senza ombra di dubbio Lazar Samardžić, centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, dell’Udinese. A battere la folta concorrenza è stata l’Inter, sulle tracce del giocatore tanto quanto le altre pretendenti come Milan e Napoli, che con un’offerta pari a 25 milioni di euro e il coinvolgimento del cartellino di Giovanni Fabbian, classe 2003 che ha disputato l’ultima stagione con la maglia della Reggina in Serie B.

Calciomercato Inter, alla ‘scoperta’ di Samardzic

Lazar Samardžić è reduce da quella che probabilmente è stata la sua miglior stagione da quando è un giocatore professionista, che difatti lo ha consacrato portando la dirigenza nerazzurra a puntare sul talento di casa Pozzo. Durante l’ultima stagione di campionato ha saltato solo un match, realizzando 5 reti e fornendo 4 assist in 18 gare da titolare. Nota positiva: subito solo un cartellino giallo in occasione della schiacciante vittoria per 3-0 contro la Cremonese nel match di ritorno per un’infrazione di gioco, in quella giornata andò anche a segno dopo 2 minuti dal fischio d’inizio.