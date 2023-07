Calciomercato Inter, Zhang boccia Morata | Ecco su chi punta il presidente

Un portiere e un attaccante: sono questi gli obiettivi principali dell’Inter. E se per il portiere la situazione sembra essere chiara, per il reparto offensivo c’è molta confusione. Il nodo Lukaku ha complicato tutto e l’Inter per ora non ha ancora avviato una trattativa ufficiale con un eventuale sostituto del belga.

Calciomercato Inter, Zhang ha fatto la sua scelta per l’attacco

Fra i nomi sul taccuino nerazzurri troviamo quelli di Beto, Balogun e Morata, quest’ultimo fortemente voluto da Mister Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il presidente Zhang avrebbe bocciato lo spagnolo, in quanto l’obiettivo principale sarebbe vuole Folarin Balogun, attaccante americano in forza all’Arsenal. L’Inter però prende tempo, e i Gunners non sembrano intenzionati ad accettare un’offerta inferiore ai 40 milioni di euro.