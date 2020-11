Calciomercato Inter, che scambio con l’Arsenal!

Inter e Arsenal pensano al clamoroso scambio, Eriksen a gennaio ai gunner in cambio di Xhaka.

Come afferma il Corriere dello Sport: “Il centrocampista svizzero, classe 1992, con lo sbarco all’Emirates Stadium di Thomas Partey non è più inamovibile e potrebbe far gola a Conte. L’operazione non è facile, perché è da vedere se le due società troveranno un’intesa sulla valutazione dei cartellini. Xhaka non ha le caratteristiche di Kanté, il frangiflutti che Conte vorrebbe davanti alla difesa, ma nello scacchiere del tecnico di Lecce pare sicuramente più utile di Eriksen: l’innesto dello svizzero potrebbe liberare Vidal e consentirgli di giocare qualche metro più avanti, oltre ad aumentare chili e centimetri in mezzo al campo”.