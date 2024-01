Calciomercato Inter, se parte Sanchez possibile il rientro di Carboni | La situazione

Il calciomercato dell’Inter è ancora aperto in tutti i sensi. In caso di uscita di Sanchez in questa sessione di mercato, si penserebbe a richiamare Carboni dal prestito. Questo è quanto scrive TuttoSport nell’edizione odierna, dove si sottolineano gli ottimi rapporti tra il club nerazzurro e Galliani che potrebbero rendere più concreto questo scenario.

Calciomercato Inter, stasera l’esame per Carboni

La gara di stasera tra il Monza e l’Inter, in quest’ottica sarà un grande esame di maturità per l’attaccante. Il talento 2005 di proprietà dei nerazzurri si sta mettendo in mostra in queste ultime settimane e stasera potrebbe nuovamente dimostrare il suo valore per far sì che il club decida in via definitiva di farlo rientrare alla base a gennaio.