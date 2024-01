Inter Campione d’Inverno, sarà scudetto? Le statistiche dicono che…

La vittoria con il Verona ha permesso all’Inter di Inzaghi di laurearsi Campione d’Inverno, è la 18esima volta nella sua storia. Ciò può significare scudetto? Le statistiche dicono che su 17 volte che i nerazzurri si son laureati campioni d’inverno in ben 10 volte è stato scudetto.

Inter, il sogno scudetto

Il sogno tricolore è quindi possibile? Una percentuale non altissima, ma che invita i tifosi interisti ad esser in ogni caso ottimisti. Oggi contro il Monza vietato sbagliare, la Juve è col fiato sul collo, Inzaghi non vuole cali di tensione, servono i tre punti.