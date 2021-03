Calciomercato Inter, idea Gosens

Iniziano ad arrivare i primi nomi di mercato anche per la società dell‘Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra si starebbe attivando per ingaggiare il talento dell’Atalanta: Gosens.

Calciomercato Inter, Gosens la prima scelta per un terzino

La prima scelta, nella lista di Beppe Marotta per un terzino, è Robin Gosens. Il giocatore dell’Atalanta e della Nazionale tedesca, classe 1994, è tra i prossimi contatti che l’Inter ha intenzione di agganciare. La società piemontese non ha fatto mercato quest’anno e punta a nuovi rinforzi immediati la prossima estate, in vista dei tanti impegni ed obiettivi prefissati per il prossimo anno. Antonio Conte chiedeva giocatori essenziali già per il mercato riparatore di gennaio, a giugno chiederà alla società diversi ruoli. Al tecnico, in particolare, occorre un esterno sinistro.

L’Inter necessita di rinforzare il reparto con un giocatore simile ad Hakimi, bravo in fase difensiva e devastante in fase offensiva. Un esterno a tutta fascia e Robin Gosens sembra l’uomo giusto. Il tedesco è entrato nel mirino dell’Inter per completare il reparto con Hakimi, avendo così una delle coppie più forti e di spinta di corsia. Al momento Gosens ha un contratto in scadenza nel 2022 con l’Atalanta e la prossima sessione di mercato quasi sicuramente andrà via. La società bergamasca non ha ancora previsto un rinnovo, ma si valuta la sua cessione. L’Atalanta chiede circa 35 milioni, l’interessa non arriva soltanto dall’Inter, c’è anche il Manchester City.