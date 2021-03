Milan, sconto per Rebic: tolto un turno di squalifica

Milan, sconto a Rebic

Ante Rebic, attaccante croato del Milan, potrà scendere in campo sabato prossimo a San Siro contro la Sampdoria. Per il giocatore rossonero c’è stato uno sconto da parte della Corte d’Appello Federale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Milan, Pioli ritrova Rebic contro la Samp

La società rossonera aveva fatto ricorso all’appello per chiedere uno sconto al giocatore che aveva ricevuto due giornate di squalifica. Queste ultime erano arrivate durante la gara contro il Napoli, quando il croato ha inveito contro il direttore di gara per un rigore non assegnato. La giornata di squalifica tolta è stata commutata in una multa di 15 mila euro. Dunque, squalifica dimezzata e, quindi, già scontata contro la Fiorentina, gara disputatasi prima della sosta, Rebic sarà disponibile per Stefano Pioli per la gara della 29^ giornata di Serie A contro la Sampdoria. Il Milan, già a corto di diversi giocatori per infortunio, potrà contare sul suo attaccante, necessario per fare punti e aiutare la propria squadra verso la conquista di punti in classifica.