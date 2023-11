Calciomercato Inter, si guarda alla Svezia | Nel mirino il talentino classe 2006

L’Inter è attualmente impegnata su più fronti, i neroazzurri si sono resi protagonisti di un ottimo inizio di campionato e con due giornate d’anticipo si sono qualificati anche agli ottavi di Champions League. Continua la ricerca di giovani talenti da inserire alla corte di Simone Inzaghi. I neroazzurri avrebbero messo nel mirino Bergvall svedese classe 2006 e di proprietà del Djurgården.

Lo svedese era stato adocchiato anche dall’Udinese, nelle ultime ore, però, ha preso piede il club milanese, in patria il diciasettenne viene descritto come regista dalle grande visone del gioco. Bergvall è cresciuto nel IF Brommapojkarna, dove è cresciuto un altra conoscenza del calcio italiano Dejan Kulusevski. L’Inter guarda al futuro e nel mirino c’è Bergvall di cui il contratto è in scadenza nel 2025.