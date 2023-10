Aspettando la ripresa del campionato, ma soprattutto la prossima sessione di mercato, Ausilio e Marotta continuano a guardare all’attacco considerato che i due dirigenti faranno tutte le valutazioni del caso visto che in l’allenatore dell’Inter ad oggi si ritrova solamente con due certezze: Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, Broja alternativa a Taremi?

E proprio secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” i nerazzurri potrebbero guardare alla Premier per l’attacco visto che non c’è solamente il nome di Taremi del Porto. “Sotto questo profilo sta tornando di moda anche il nome del centravanti Armando Broja in forza al Chelsea. Il panzer di origini albanesi a 22 anni sta ritrovando la forma migliore (1 gol in 3 presenze) dopo una stagione tormentata a causa di un infortunio al ginocchio. La società londinese è disposta a cederlo in prestito per dargli la possibilità di maturare importanti esperienze. É una delle piste alternative, non l’unica. Strada facendo può essere che Ausilio provi nuove tentazioni. Per ora, però, Taremi resta in cima ai suoi pensieri. E desideri”, questo uno stralcio riportato da La Rosea.