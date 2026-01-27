Il calciomercato Inter si appresta verso uno scenario inatteso. Luis Henrique, che ha deluso le aspettative nerazzurre, potrebbe lasciare a breve per lasciare spazio ad un gran ritorno, quello di Perisic. I nerazzurri sono fortemente intenzionati al ritorno i Perisic, che risulterebbe essenziale in questa seconda parte della stagione.

Calciomercato Inter, sempre più verso Perisic

L’emergenza sulla fascia destra, dove Denzel Dumfries ha lasciato un grande vuoto, ed è ancora fuori in seguito all’intervento alla caviglia, ha spinto la società a valutare un ritorno che pochi mesi fa sarebbe apparso impensabile: Ivan Perisic. Il giocatore del PSV Eindhoven, resta il nome chiave di un’operazione di mercato che potrebbe risultare essenziale. Il ritorno del croato andrebbe a restituire solidità alla squadra di Cristian Chivu.

Il problema resta quello di trovare una soluzione per Luis Henrique, per il quale la società ha investito 25 milioni di euro. Nessun riscontro da parte del giocatore che non ha risposto alle aspettative. Nonostante l’allenatore rumeno, che ha difeso pubblicamente Luis Henrique dopo la sostituzione lampo contro il Pisa, è consapevole delle difficoltà che il brasiliano sta incontrando nei primi mesi della sua avventura nerazzurra, pensa che in caso di ritorno di Perisic potrebbe essere già ai titoli di coda la sua avventura ad Appiano Gentile. L’ex Marsiglia continua a essere corteggiato da diversi club, in pole da Bournemouth e Besiktas. Al momento, né gli inglesi, né i turchi, hanno fatto la giusta offerta ai nerazzurri. Ma nel caso dovesse arrivare una proposta ritenuta all’altezza, il Club di Viale della Liberazione lascerà partire il giocatore. La formula dovrà prevedere una cessione definitiva immediata o un obbligo di riscatto.