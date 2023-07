Calciomercato Inter, stretta per Lukaku | Il belga rischia la multa

L’Inter vuole a tutti i costi riportare Romelu Lukaku a Milano: Marotta è in contatto con il Chelsea per capire i margini di una trattativa che si prospetta in ogni caso non semplice viste le resistenze del club inglese. Lukaku intanto ha già fatto sapere di non voler prendere in considerazione soluzioni alternative all’Inter.

Calciomercato Inter, rischio multa per Lukaku se non dovesse presentarsi in ritiro

Come riporta calciomercato.com, i Blues spingono per una cessione a titolo definitivo e non vogliono scendere sotto i 40 milioni di euro mentre l’Inter valuta un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, in un affare complessivo da 30. Inoltre, secondo la stampa inglese, il Chelsea valuta una multa se il 12 luglio non sarà a Cobham insieme ai compagni e a Pochettino.