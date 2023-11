Calciomercato Inter, tentazioni arabe per un big | I dettagli

L‘Arabia Saudita è diventata una realtà sempre più importante del calcio moderno. I sauditi che, nella sessione estiva si sono accaparrati giocatori a suon di milioni, sembrano voler continuare su questa linea anche per le prossime stagioni, e starebbero tentando anche un big dell‘Inter.

Sirene saudite per Mkhitaryan

Ad attirare l’attenzione dei club sauditi è Henrikh Mkhitaryan che andrà in scadenza a fine stagione con in nerazzurri. Per l’armeno secondo quanto riporta “TMW” sarebbe pronto un biennale a 15 milioni di euro a stagione. Il calciatore che a gennaio compirà 35 anni sta riflettendo sul suo futuro. L’Inter è molto soddisfatta delle sue prestazioni, e da parte sua il giocatore, rinnoverebbe volentieri con il club. L’offerta di rinnovo fatta all’armeno è di un anno con opzione per il secondo lasciando lo stesso ingaggio che percepisce ora di 3,8 netti più i bonus. La strada ancora non è tracciata ma molto dipenderà da Mkhitaryan se vuole ancora giocare in Europa oppure cedere alle lusinghe arabe.