Nonostante il rebus societario, il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato quando la situazione si sbloccherà. Occhi puntati su un classe 2001

I discorsi societari hanno messo un freno sul mercato di riparazione e stanno ostacolando quello estivo. I dirigenti sono bloccati, fin quando non si avrà una chiara visione su quello che sarà il futuro dell’Inter difficile attuare delle mosse concrete. Marotta e Ausilio, però, vogliono essere pronti e nel frattempo stanno studiando diversi profili per rinforzare la rosa. Occhi puntati sull’Argentina, nello specifico nel Vélez Sarsfield.

Si continua a seguire Thiago Almada

Il nome di Thiago Almada non è un profilo nuovo nel mondo nerazzurro. In passato si è già parlato di lui ma non c’è stato mai nulla di concreto. L’Inter aspetta l’evolversi della situazione societaria ma non molla la presa sul talentuoso classe 2001. L’interesse per l’argentino è stato confermato anche dalla stampa argentina. A riferirlo è Calciomercato.com. Il cartellino del giocatore, secondo il portale transfermarkt, viene valutato 20 milioni di euro; il 19enne è un giocatore molto duttile capace di ricoprire qualsiasi ruolo dell’attacco. In molti lo hanno paragonato a Carlos Tévez, ex Juve e Boca Juniors. L’idea Almada stuzzica e non poco i dirigenti dell’Inter che adesso sono costretti a stare fermi fin quando la questione societaria non sarà del tutto risolta.