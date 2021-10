Calciomercato Inter, non solo Belotti: altro bomber nel mirino

Si valuta diversi profili per il ruolo di quarto attaccante per gennaio.

L’Inter nonostante il campionato continua a pensare al mercato di gennaio. La società nerazzurra come anche detto dall’amministratore delegato, Beppe Marotta, si muoverà sul fronte acquisti a cominciare dall’attacco.

Con Satriano sempre più vicino alla cessione in prestito Simone Inzaghi vuole un quarto attaccante che possa far rifiatare Dzeko, Lautaro Martinez e Correa, a patto che sia un investimento economico visto che probabilmente anche Sanchez sarà ceduto.

Inter, piace Belotti ma torna di moda l’ipotesi Thuram

Non è un mistero che l’Inter continua a pensare a Marcus Thuram per l’attacco. Il giocatore francese figlio d’arte doveva già arrivare nell’ultima sessione di mercato salvo poi infortunatosi al legamento collaterale del ginocchio che ha bloccato tutto. Il giocatore nonostante l’infortunio resta una soluzione valida anche se però non è l’ultima.

Piace infatti sempre Andrea Belotti, capitano del Torino e che ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi potrebbe arrivare a costo zero a giugno se non a gennaio ma a cifre contenute rispetto a quelle che chiedeva Cairo nell’ultima sessione estiva dove chiese 30 milioni di euro. Sul giocatore però c’è anche il Milan di Pioli e quindi potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato con la Roma subito dietro che è a caccia di un vice Abrahm per giugno.