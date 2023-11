Torino e Frosinone sono interessate a Bisseck dell’Inter. Il centrocampista classe 2000 è uno dei talenti più promettenti della rosa nerazzurra, ma non ha ancora avuto l’opportunità di confermarsi in Serie A. I due club sono alla ricerca di un centrocampista giovane e di talento per rinforzare la loro rosa. Bisseck è un profilo che piace molto alle due squadre, ma l’Inter non ha intenzione di privarsene definitivamente.

Calciomercato Inter, Bisseck via solo in prestito

Le due squadre potrebbero tentare di portare Bisseck in prestito per sei mesi. Questo sarebbe un modo per le due squadre di testare il giocatore prima di acquistarlo a titolo definitivo. Il tedesco è un giocatore che potrebbe fare bene in Serie B. È un calciatore giovane e di talento, con un grande potenziale. Se Torino o Frosinone riusciranno a portarlo in prestito, potrebbero avere un giocatore importante per il futuro.