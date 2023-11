Un attaccante dell’Inter mette nel mirino il Frosinone per il rientro in campo, continuando il lavoro differenziato. Ancora fermo un altro giocatore.

Inter, Arnautovic presto col gruppo

L’attaccante classe 89 ex Bologna e West Ham Marco Arnautovic ora in forze all’Inter avrebbe messo nel mirino la data del match contro il Frosinone per il rientro in campo.

L’austriaco si sta allenando da solo riscontrando buoni risultati come riportato da Sky Sport, nel weekend potrebbe già rientrare in gruppo.

Il giocatore ha rimediato un infortunio nel match contro l’Empoli risalente alla quinta giornata di Serie A e sembra pronto al rientro.

Il mister vorrebbe non correre rischi e non mandarlo in campo nel match di Champions contro il Salisburgo per averlo a disposizione al meglio in campionato.

Il giocatore ancora indisponibile

Per quanto riguarda il capitolo infortuni in casa Inter non trova pace Juan Cuadrado che sta ancora combattendo con un infiammazione al tendine d’achille.

Come per Arnautovic continua il lavoro differenziato per il colombiano anche se non ci sono date certe per il rientro in campo.

Se la situazione dovesse rimanere questa Cuadrado non risponderà alla chiamata dei Cafeteros in vista del match contro il Brasile valido per le qualificazione al Mondiale in programma il 17 novembre.