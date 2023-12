L’edizione odierna del Corriere dello Sport, si focalizza sulla situazione rinnovi in casa Inter. Secondo il quotidiano, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per i rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco; mentre per l’ufficialità del rinnovo di Lautaro, dovremo attendere i primi giorni dell’anno nuovo.

Il rinnovo di Dumfries si complica

Si evidenziano anche però, le difficolta dell’Inter nel cercare di prolungare il contratto di Dumfries. Stando alle ultime, l’agente dell’esterno olandese sta eccedendo nelle richieste e quindi Buchanan in scadenza nel 2025, sarebbe il profilo ideale per andare a ricoprire il buco lasciato da un’eventuale cessione.