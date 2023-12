Inter, l’obiettivo di mercato è Buchanan. L’esterno del Brugge vuole i nerazzurri e, come riporta il Corriere dello Sport, si sarebbe già accordato col club milanese. Marotta e soci vogliono chiudere in fretta la trattativa e regalare ad Inzaghi il sostituto dell’infortunato Cuadrado in tempi brevi, puntellando la rosa nerazzurra. Il calciatore starebbe gestendo anche personalmente la trattativa per accelerare la fumata bianca.

L’Inter cerca la seconda stella, la rosa è ottima ma complici gli infortuni non perfetta. In casa Inter vogliono evitare cali nella seconda parte della stagione e un flop come accaduto due stagioni fa, con i cugini del Milan pronti a soffiare uno scudetto che sembrava ormai tinto di nerazzurro.