Nicolò Barella è una delle sorprese dell’Inter di Antonio Conte. Al il club nerazzurro non ha intenzione di cedere il centrocampista, ma attenzione al Manchester United.

Il centrocampista ex Cagliari è diventato un punto di riferimento per il tecnico dell’Inter. Il numero 23 si è reso protagonista di prestazioni da top player, risultando fondamentale sia per fase offensiva, sia per ripiegamento.

Barella si è trasferito a Milano nel corso della finestra di mercato estiva della scorsa stagione, ma sono già numerosi i club che si sono interessati a lui. Su di tutti spicca l’interesse del Manchester United. I Red Devils hanno già iniziato a sondare il terreno per il centrocampista. D’altro canto, il club inglese non è il solo intenzionato ad acquistare Barella, infatti dobbiamo menzionare anche l’interesse di Juventus, Arsenal e Barcellona.