Calciomercato Inter, Young e Giroud ad un passo, si accelera per Eriksen

Inter, arrivano i rinforzi

La corsa scudetto è viva, l’Inter ci crede e le mosse di mercato confermano quanto la dirigenza e lo staff interista credano nella possibilità di conquistare il tricolore. Battere Juve e Lazio l’obiettivo, come fare? Rinforzando una rosa già ottima con elementi di qualità ed esperienza. Ormai gli obiettivi sono chiari, Young, esterno sinistro del Manchester United ormai ad un passo. Il capitano dei Red Devils non convocato per la prossima sfida degli inglesi, l’Inter all’orizzonte. Si stringe anche per il vice Lukaku, con Giroud sempre più vicino ai nerazzurri. Si continua il pressing per assicurarsi anche Eriksen, il centrocampista del Tottenham piace e molto ma la trattativa potrebbe dipendere dall’eventuale arrivo di Vidal.

Young ad un passo: “Ashley vuole andare a giocare in Serie A prima della fine del mercato di gennaio – riporta il Manchester Evening News -. Per la sfida contro il Norwich il capitano sarà uno tra Maguire e Rashford e Brandon Williams può essere il laterale sinistro”. “Young ha raggiunto un accordo con l’Inter e vuole approdare in Italia questo mese ma potrebbe dover aspettare l’estate quando il contratto con lo United terminerà -continua l’articolo -. Young ha anche rifiutato la proposta di rinnovo di un anno fatta dal club”.