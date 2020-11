Calciomercato, l’Inter studia il doppio colpo dal Verona

Da quando Ivan Juric è sulla panchina dell’Hellas molti giocatori si sono messi in luce con eccellenti prestazioni. L’Inter osserva due profili

Secondo quanto riferito dal quotidiano L’Arena, l’Inter vuole pescare in casa dell’Hellas. I giocatori finiti nel mirino della dirigenza nerazzurro sono Mattia Zaccagni e l’estremo difensore Marco Silvestri.

Per quanto riguarda il centrocampista la situazione sembra essere al momento molto complicata. L’Inter spinge per avere Zaccagni già a gennaio, l’Hellas invece non ha alcuna intenzione di privarsene cosi in fretta. La dirigenza nerazzurra sarebbe disposta ad inserire il cartellino di Eddie Salcedo per finalizzare immediatamente il trasferimento. L’Inter, però, valuta il piano B per averlo in estate: €6M più il cartellino di Federico Dimarco che viene valutato circa €4,5M.

Per quanto riguardo Marco Silvestri la situazione è diversa. Il portiere potrebbe diventare il vice o l’erede di Samir Handanovic. L’Inter vorrebbe finalizzare l’affare inserendo nella trattiva anche Ionut Radu, giovane portiere classe 1997.