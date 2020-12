Dalla Spagna, il vice-Lukaku può arrivare dal Torino

La caccia ad un vice Lukaku non si ferma, spunta un nome nuovo. Ecco di chi si tratta

L’Inter ha chiuso il 2020 al secondo posto in classifica, l’ambizione è quella di tornare a vincere il tricolore. Antonio Conte, per centrare questo importante obiettivo, ha chiesto alla società di fare ulteriori sforzi nel mercato di riparazione. Si pensa ad un attaccante che possa far rifiatare Lukaku ma anche Lautaro e tenendo conto anche dei continui acciacchi di Sanchez. Secondo quanto riferito da Todofichajes, il nome nuovo per rinfoltire il pacchetto offensivo è quello di Simone Zaza. Il calciatore del Torino viene valutato come il profilo giusto per permettere all’allenatore nerazzurro di fare le giuste rotazioni. In stagione l’attaccante di Policoro ha realizzato 2 reti in 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia.