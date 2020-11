Calciomercato, ipotesi ritorno in Premier League per Cristiano Ronaldo

A fine stagione, con molta probabilità, la Juventus si libererà da Cristiano Ronaldo. Una scelta dovuta anche per esigenze economiche e considerando anche che il contratto del portoghese scadrà il prossimo anno

Per strappare Cristiano Ronaldo al Real Madrid, la Juventus ha sborsato ben 100 milioni di euro. Una cifra importante e la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di perderlo a costo zero. Il futuro di CR7 alla Juventus sembra ormai essere segnato; il portoghese indipendente dai risultati che riuscirà a centrare vuole lasciare l’Italia.

Sono poche le squadre che possono permettersi il talento portoghese ma c’è una possibilità molto concreta di vedere Ronaldo nuovamente al Manchester United. A riferirlo è Christian Martin, noto giornalista di Fox Sports. L’idea di ritornare in Premier League stuzzica e piace molto a Cristiano Ronaldo perché è proprio in Inghilterra che è iniziata la sua ascesa da campione. La Juventus è pronta a trattare e l’obiettivo della dirigenza resta quello di recuperare una parte di quello che ha investito per portarlo a Torino.